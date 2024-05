Géorgie: l'ONU demande le "retrait" du projet de loi sur "l'influence étrangère"

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a demandé jeudi le "retrait" du projet de loi sur "l'influence étrangère" en cours d'examen au Parlement de la Géorgie et dit son inquiétude de l'usage "disproportionné de la force" contre ceux qui s'y opposent.

"J'exhorte les autorités géorgiennes à retirer ce projet de loi et à engager un dialogue, notamment avec la société civile et les médias", a affirmé Volker Türk, dans un communiqué, estimant que "qualifier les ONG et les médias bénéficiant de financements étrangers d'+organisations agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère+ constitue une menace sérieuse pour les droits à la liberté d'expression et d'association".