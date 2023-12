Giuliani, ex-avocat de Trump, condamné à verser 148 millions à deux agentes électorales diffamées

Les avocats de Ruby Freeman et de sa fille Wandrea "Shaye" Moss, deux agentes électorales de l'Etat de Géorgie (sud-est), avaient réclamé devant le tribunal fédéral de Washington au moins 24 millions de dollars pour chacune.

"La flamme allumée par Giuliani avec ces mensonges, qu'il a transmise à beaucoup d'autres pour attiser cette flamme, a changé tous les aspects de notre vie, nos domiciles, notre famille, notre travail, notre sentiment de sécurité et notre santé mentale", a-t-elle énuméré.

Lisant une déclaration à la sortie du tribunal, Mme Moss a décrit les années "dévastatrices" vécues par elle et sa mère à cause des "mensonges de Rudy Giuliani".

Le jury leur a accordé à chacune près de 17 millions de dollars d'indemnités, 20 millions pour préjudice moral, et un montant global de 75 millions de dommages-intérêts, ont précisé les médias américains.

A partir d'une vidéo montrant la mère et sa fille se passant un objet - qui s'avérera être une pastille de menthe - lors du décompte des bulletins, l'ex-maire et ex-procureur de New York avait affirmé qu'elles échangeaient une clé USB "comme s'il s'agissait de doses d'héroïne ou de cocaïne" pour truquer les résultats.

Les plaignantes, toutes deux noires, ont raconté comment ces accusations, reprises par Donald Trump sur les réseaux sociaux, leur ont valu un déferlement d'insultes et de menaces, souvent à caractère raciste.

- "Giuliani n'était pas le seul" -