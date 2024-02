Glissement de terrain aux Philippines: au moins dix morts, selon un nouveau décompte

Les secouristes poursuivent désespérément leurs recherches avec du matériel lourd et à mains nues sur les lieux du drame, à Masara, dans la province de Davao de Oro, sur l'île de Mindanao.

Au moins dix personnes ont été tuées et 31 blessées dans ce glissement de terrain qui a détruit des maisons et enseveli trois cars et un jeepney, un véhicule de transport en commun populaire aux Philippines. Un précédent décompte faisait état de sept morts.