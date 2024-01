Glissement de terrain en Chine: des dizaines de disparus, au moins huit morts

Un glissement de terrain a enseveli lundi des dizaines de personnes dans un endroit reculé et montagneux du sud-ouest de la Chine, ont indiqué des médias d'Etat selon qui huit corps ont déjà été retrouvés.

"Plus de 200 habitants ont été évacués d'urgence, 10 pelleteuses, 33 camions de pompiers et plus de 200 sauveteurs sont mobilisés pour les opérations de recherche", a précisé la télévision publique CCTV.

Une vidéo publiée par Chine Nouvelle montre une dizaine de pompiers en combinaisons et casques orange progresser sur ce qui semblent être des parpaings écroulés et d'autres débris.

Des images diffusées par CCTV montrent un village de montagne recouvert de neige et aux maisons en partie ensevelies par l'éboulement.