Glissement de terrain en Chine: le bilan grimpe à 24 morts

Ces dernières semaines, la Chine a été confrontée à de très fortes précipitations et à des inondations meurtrières. Des dizaines de personnes ont été tuées suite à des tempêtes dans le nord du pays.

"A ce jour, 24 personnes ont été tuées et trois restent portées disparues", a indiqué mardi la télévision publique CCTV.

Le glissement de terrain qui s'en est suivi a détruit deux maisons, endommagé des routes, des ponts et d'autres infrastructures, selon les autorités locales.

Plus d'un millier de personnes ont été mobilisées pour les opérations de secours, dont des pompiers et une centaine de militaires, avaient indiqué les autorités et les médias officiels.

La radio publique CNR avait diffusé sur le réseau social Weibo des images montrant des sauveteurs en train de dégager des roches et des arbres du bord d'une rivière ou encore d'emporter des victimes sur des civières.

Les pluies diluviennes en Chine font suite à des vagues de chaleur historiques dans le pays. Selon des scientifiques, ces événements sont exacerbés par le changement climatique.