"God save the Queen": l'étonnante expression de Biden à la fin d'un discours

"C'est d'accord? Que Dieu sauve la reine, mon vieux" a-t-il alors lancé en guise de conclusion. ("All right? God save the Queen, man")

Une porte-parole de la Maison Blanche a expliqué qu'il "s'adressait à quelqu'un dans la foule", mais sans donner plus d'éléments de contexte.

La formulation peut sembler d'autant plus incongrue que c'est désormais le roi Charles III qui règne en Angleterre, et non plus une reine.