Goldorak: du rêve à la réalité

Devenir le pilote de Goldorak ou de l'un de ces autres robots géants issus des dessins animés nippons est un rêve devenu réalité pour le Japonais Ryo Yoshida, créateur d'un monstre piloté de l'intérieur.

Avec ses 4,5 mètres de haut et ses 3,5 tonnes, "Archax" se meut à une vitesse de 10km/h grâce au pilote perché dans son cockpit high-tech. Et ce dernier déploie à sa guise les 26 articulations dont deux énormes mains, via deux manettes, deux pédales et un écran tactile.