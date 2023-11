Gom van Strien démissionne de sa fonction d'"éclaireur" aux Pays-Bas

"Ce week-end, des articles sont parus dans les médias sur des travaux effectués dans mon passé et mettant en cause mon intégrité. L'agitation créée par ces articles et la préparation d'une réponse à ceux-ci ne peuvent, à mon avis, être compatibles avec mon travail actuel en tant qu'éclaireur", explique-t-il dans un communiqué. Le week-end dernier, un article du journal néerlandais NRC l'a associé à des fraudes commises par son ancien employeur.

M. van Strien devait entamer cette semaine des discussions avec les présidents de groupe afin d'étudier les possibilités de formation d'un gouvernement et devait rendre un rapport le 5 décembre prochain.