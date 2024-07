Google change d'avis et garde les cookies

Les cookies sont des fichiers informatiques qui permettent de pister la navigation des utilisateurs sur le web. Les cookies dits "tiers" émanent des sites visités et non du navigateur lui-même, pour cibler les internautes avec des publicités personnalisées.

Google devait abandonner les "cookies" de suivi des utilisateurs sur son navigateur Chrome à partir de cet été, mais le géant de la recherche en ligne a annoncé un revirement lundi, après des années de résistance des éditeurs en ligne et de questions des autorités.

Le groupe américain a précisé qu'il n'abandonnait pas la "Privacy Sandbox", son initiative lancée début 2020 pour remplacer les cookies et faciliter le ciblage publicitaire sans suivre les utilisateurs individuellement. Il prévoit de continuer à la mettre à la disposition de sites web tiers.

La proposition est soumise à l'approbation des autorités de régulation, notamment en Grande-Bretagne et dans l'Union européenne (UE), qui ont ouvert des enquêtes sur la nouvelle pratique proposée.

"Nous sommes déçus que Google ait changé ses plans", a réagi lundi Stephen Bonner, pour l'ICO, l'autorité britannique sur la protection des données et l'accès à l'information. "Nous pensons que bloquer les cookies tiers serait un pas en avant pour les consommateurs", a-t-il rappelé.

"Malgré la décision de Google, nous continuons à encourager l'industrie de la publicité numérique à mettre au point des alternatives plus respectueuses de la confidentialité des données et à ne pas se servir de méthodes de pistage encore plus opaques".

Décriés depuis longtemps par de nombreuses associations qui y voient une atteinte à la vie privée, les cookies font l'objet d'une réglementation stricte dans l'UE et ailleurs, dont la Californie.