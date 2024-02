Google inaugure à Paris un nouveau centre dédié à l'intelligence artificielle

Google a inauguré jeudi à Paris, en présence de son PDG Sundar Pichai, son nouveau centre de recherche et développement en intelligence artificielle (IA), dont la mission est de "faire émerger de nouveaux partenariats académiques" et de former des professionnels à cette technologie.

Après une première implantation à Paris en 2018, Google va rassembler dans ce nouveau "hub" plus de 300 chercheurs et ingénieurs issus de ses différentes équipes qui collaborent avec les universités et instituts de recherche français ou contribuent au développement de ses produits, comme YouTube et le navigateur Chrome.