Google prévoit de fabriquer son smartphone phare Pixel 8 en Inde

L'annonce de M. Pichai fait suite à la sortie le mois dernier par son rival technologique américain Apple de son dernier iPhone, y compris des unités fabriquées en Inde, alors que les géants de la technologie ciblent le marché en rapide expansion de ce pays d'Asie du Sud et l'abondance de main-d'oeuvre qualifiée bon marché.

"Nous avons fait part de notre projet, lors du salon annuel Google for India, de fabriquer des smartphones Pixel localement et prévoyons que les premiers appareils seront déployés en 2024", a déclaré M. Pichai sur X (ex Twitter).