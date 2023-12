"Grand Theft Auto VI" sortira en 2025 et aura une protagoniste féminine

La vidéo mise en ligne par Rockstar Games sur X (anciennement Twitter) et sur YouTube montre un retour du jeu vidéo à "Vice City", le décor inspiré de Miami du très populaire et controversé jeu d'action, dont le dernier épisode remonte à 2013.

"Manque de bol j'imagine?", lui répond Lucia, qu'on retrouve ensuite debout dans une décapotable lancée sur l'autoroute puis, liasse de billets à la main, dans une autre voiture conduite par un homme. "La seule façon pour nous de nous en sortir, c'est de rester ensemble", assure-t-elle à son compagnon.

La vidéo évoque ainsi un duo criminel à la "Bonnie and Clyde" et confirme plusieurs rumeurs au sujet du nouvel épisode, dont celles du lieu et d'un personnage féminin central et jouable, une première pour GTA.

Cette vidéo avait été vue plus de 42 millions de fois sur YouTube près de sept heures après sa mise en ligne.