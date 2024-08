Grève chez Samsung: des dirigeants syndicaux protestent devant la maison du PDG

Ce mouvement fait suite à un débrayage d'une journée en juin, la toute première grève de l'histoire de l'entreprise, un des plus gros fabricants mondiaux de smartphones et l'un des rares producteurs de mémoires à forte valeur ajoutée utilisées pour l'intelligence artificielle générative.

L'ampleur de la grève reste un mystère, et Samsung, qui a annoncé mercredi des bénéfices records au deuxième trimestre, a assuré qu'elle ne perturbait pas la production.

"Si un retard survient dans la production de semiconducteurs, les effets ne seront pas immédiats. Cela prendra des semaines ou des mois", a affirmé à l'AFP le vice-président du syndicat, Lee Hyun-kuk.

"Durant les 25 jours depuis que la grève a commencé, tout ce que Lee a fait est assister au mariage du fils de l'homme le plus riche d'Asie et offrir des téléphones Samsung aux athlètes olympiques pour plus de 30 milliards de wons" (20 milliards d'euros), a-t-il dénoncé.