Grève à Hollywood: les négociations entre studios et acteurs suspendues

Les acteurs grévistes et les patrons de studios d'Hollywood ont interrompu leurs négociations mercredi, ont annoncé les deux camps, compromettant les espoirs d'une reprise rapide de la production de films et de séries, après de longs mois de grève.

Les patrons de studios et de plateformes comme Disney et Netflix discutaient depuis la semaine dernière avec les représentants du syndicat SAG-AFTRA, qui défend les intérêts de 160.000 acteurs, cascadeurs, danseurs et autres professionnels des petit et grand écrans, dont les membres ont déserté les plateaux de tournage depuis juillet.