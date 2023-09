Guadeloupe: cri d'alarme de la commission de surveillance du syndicat de gestion de l'eau

"Globalement les usagers se plaignent toujours des mêmes choses: coupures d'eau, tours d'eau non respectés, mauvaise facturation et complexité à dénoncer les erreurs de facturation, et surtout, ils perçoivent une dégradation du service", a indiqué Marguerite Civis, membre de la commission chargée de la relation usagers.

Les interdictions de consommer l'eau ou de l'utiliser pour certains actes d'hygiène interviennent fréquemment, en raison de pollutions diverses (bactéries, matières fécales, aluminium, manque de traitement, etc.) dans de nombreuses communes de l'archipel, tour à tour concernées.

Les membres de la commission se plaignent de la rétention d'information de la part du syndicat de gestion et du manque d'échange avec la présidence. Et surtout, d'une gestion financière délétère, fondée sur des subventions et des prêts de banques publiques à 50 ans. "Globalement, on va dans le mur", ont-ils averti.

"Il y a 40 millions d'euros de masse salariale (pour quelque 500 salariés, ndlr), 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, entre 50 et 80 millions d'euros d'investissements à faire tous les ans et au bout de deux ans, il y a déjà 85 millions d'euros de dettes. Ça ne fonctionne pas", a déclaré Michel Claverie-Castetnau, représentant de la CCI au sein de l'organe de surveillance, qui a demandé "un commissaire aux comptes pour le syndicat".