Guatemala: annulation de la condamnation d'un patron de presse critique du gouvernement

Une cour d'appel guatémaltèque a annulé la condamnation à six ans de prison prononcée en juin pour blanchiment d'argent à l'encontre du journaliste José Rubén Zamora, fondateur d'un journal critique à l'égard du gouvernement.

Selon l'arrêt publié vendredi, la cour a ordonné un nouveau procès, réclamant de "fixer un nouveau jour et une nouvelle heure pour un nouveau débat oral et public".

A l'issue d'un procès controversé, le patron et fondateur d'El Periodico avait été condamné le 14 juin à six ans de prison pour blanchiment d'argent mais acquitté des chefs de trafic d'influence et racket.