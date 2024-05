Guatemala: le président présente une réforme permettant de destituer le procureur général

En mars, le bureau du procureur général de la nation, qui représente légalement l'Etat du Guatemala, avait, sur instruction du président, déposé une plainte contre la procureure générale et démandé la levée de son immunité.

M. Arévalo a remporté la présidentielle en août sur la promesse de combattre la corruption endémique dans le pays qui figure à la 154e place sur 180 dans le classement de l'ONG anticorruption Transparency International.

Consuelo Porras, qualifiée de "corrompue" par le ministère américain de la Justice, est accusée par Washington et l'UE de "saper la démocratie" en raison de ses enquêtes et de ses décisions controversées après la présidentielle, dont une qui a jugé "nulle et non avenue" l'élection remportée par M. Arévalo.