Guatemala: le tribunal électoral garantit le résultat de la présidentielle

Le Tribunal suprême électoral du Guatemala a affirmé vendredi que les résultats de l'élection présidentielle remportée par Bernardo Arévalo "sont officiels et inaltérables", après l'annonce du parquet estimant que les élections devaient être annulées en raison d'irrégularités présumées lors du premier tour.

Le parquet du Guatemala avait plus tôt considéré "nulle et non avenue" l'élection présidentielle remportée en août par M. Arévalo, provoquant l'ire de l'Organisation des Etats américains (OEA) qui a immédiatement dénoncé une "tentative de coup d'Etat".

"Les résultats sont validés, officiels et inaltérables (...)", les élus "doivent prendre leurs fonctions" en janvier prochain "sinon il y a rupture de l'ordre constitutionnel", a déclaré la présidente du TSE, Blanca Alfaro, lors d'une conférence de presse.