Guatemala: revers pour le président élu dans son recours contre des juges

Le social-démocrate de 64 ans, vainqueur surprise de la présidentielle, l'avait emporté avec près de 60% des suffrages. Son adversaire, l'ancienne Première dame Sandra Torres, qui avait dénoncé une supposée "fraude", n'a jamais reconnu sa défaite.

M. Arévalo avait déposé un recours demandant à la Cour Suprême d'ordonner des mesures afin de garantir les résultats électoraux, estimant qu'une perquisition et une saisie d'urnes, ordonnées par les trois magistrats, constituaient une menace pour "le processus électoral, le droit d'élire et d'être élu et la confidentialité du scrutin".