Guatemala: vague de manifestations pour exiger la fin de la "persécution" du président élu

Ces actions interviennent après une nouvelle perquisition vendredi et samedi au siège du Tribunal suprême électoral (TSE) lors de laquelle les registres électoraux du scrutin présidentiel du 20 août ont été saisis. L'opération a été vivement critiquée par la communauté internationale.

Les manifestants, dont la plupart sont des indigènes, bloquent des tronçons de routes stratégiques, comme celles qui mènent aux frontières du Mexique, du Salvador et du Honduras, à l'aide de véhicules et de branches d'arbres. Leur nombre a atteint plus d'un millier dans certains endroits.