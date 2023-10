Guerre au Soudan: les négociations sous médiation américano-saoudienne vont reprendre

Les négociations entre l'armée et les paramilitaires en guerre depuis plus de six mois au Soudan vont reprendre sous médiation américano-saoudienne à Jeddah, en Arabie saoudite, a annoncé mercredi l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane.

Depuis le 15 avril, le conflit a fait plus de 9.000 morts, selon un bilan très sous-estimé de l'ONU, et 5,6 millions de personnes déplacées et réfugiées. Différentes tentatives de médiation, principalement celles à Jeddah, n'ont cessé d'échouer, sans jamais décrocher plus que de brèves trêves.

"A l'invitation de l'Arabie saoudite et des Etats-Unis appelant à reprendre les négociations avec les rebelles de la milice FSR, et parce que nous croyons que les négociations sont un moyen qui pourrait permettre de mettre fin à la guerre, nous avons accepté l'invitation à Jeddah", indique un communiqué publié par l'armée.