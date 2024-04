Guerre à Gaza: l’aide américaine "envoie un message fort", dit Israël

Plus de six mois après le début de la guerre, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre, de nombreuses capitales étrangères s'inquiètent des préparatifs en cours pour une opération israélienne sur Rafah.

Le Premier ministre israélien assure depuis des semaines que cette ville, située à l'extrémité sud du territoire palestinien ravagé et où un million et demi de personnes ont trouvé refuge, est le dernier bastion du Hamas.

Tôt mercredi, des sources hospitalières et sécuritaires à Gaza ont fait état de frappes aériennes israéliennes dans les secteurs de Nousseirat (centre) et de Rafah. Un correspondant de l'AFP a également fait état de frappes aériennes intenses et de tirs d'artillerie à Gaza-Ville et dans le nord du territoire assiégé.

Sur le front diplomatique, Israël a remercié son allié américain pour l'enveloppe d'aide militaire qu'il lui a octroyée. Cette aide de 13 milliards de dollars doit notamment permettre de renforcer son bouclier antimissile "Dôme de fer", déployé à ses frontières.