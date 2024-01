Guerre à Gaza: le Hamas annonce plus de 24.000 morts dans des frappes israéliennes

Dans ce contexte, une femme a été tuée et au moins 13 personnes ont été blessées à la mi-journée, dans un attentat à la voiture bélier à Raanana, une banlieue de Tel-Aviv, a indiqué la police israélienne qui dit avoir arrêté deux suspects palestiniens.

En mer Rouge, un cargo américain été touché lundi au large du Yémen par un missile tiré par les Houthis, au lendemain d'une nouvelle attaque des rebelles yéménites pro-iraniens qui a visé dimanche un destroyer américain, a indiqué l'armée américaine.

Les Houthis mènent depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas des attaques en mer Rouge contre les bateaux marchands qui seraient liés à Israël, disant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

Dans la bande de Gaza, le mouvement islamiste palestinien Hamas a fait part de plus de 60 personnes tuées par des frappes israéliennes dans la nuit et lundi matin, notamment à Rafah et Khan Younès, dans le sud, où l'armée israélienne concentre désormais ses opérations.