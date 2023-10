Guerre Israël-Gaza: les Européens "condamnent fermement" le Hamas, Moscou appelle à la "retenue"

L'UE et de nombreuses capitales européennes ont "fermement condamné" samedi les attaques menées dans la nuit par le Hamas et souligné le droit d'Israël, qui a lancé une riposte, à "se défendre", la Russie pour sa part appelant à la "retenue" et la Turquie à éviter une escalade. Voici les principales réactions.

Union européenne