Guerre Israël-Hamas: fin d'année noire sans issue en vue

Israël a poursuivi dimanche ses bombardements sur la bande de Gaza assiégée et dans une situation humanitaire désespérée pour les Palestiniens après bientôt trois mois de guerre contre le Hamas en cette fin d'année noire pour les deux parties. Au moins 40 Palestiniens ont été tués dans des frappes au cours de la nuit sur la ville de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé du Hamas au pouvoir dans le territoire palestinien. Dix-huit corps ont été retrouvés jusqu'ici et nombre d'autres sont enfouis sous les décombres, a-t-il ajouté.

"Après l'explosion, nous sommes arrivés sur les lieux et nous avons vu des martyrs partout (...), des enfants sont toujours portés disparus", a témoigné Mohamed Btihan, un habitant de Gaza. L'armée israélienne a indiqué de son côté avoir tué plus d'une dizaine de combattants ennemis lors de multiples combats au sol, de frappes aériennes et de tirs de chars, ajoutant avoir localisé des tunnels du Hamas et des explosifs placés dans une école maternelle. La guerre déclenchée par les attaques sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre se poursuivra encore pendant "de nombreux mois", a averti le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

- "Situation difficile" - "Nous espérions que l'année 2024 arrive sous de meilleurs auspices et que nous puissions célébrer le Nouvel An chez nous, en famille. Mais la situation est difficile", a déploré Mahmoud Abou Shahma, 33 ans, dans un camp de déplacés à Rafah, à la pointe sud de la bande de Gaza. "Nous espérons la fin de la guerre et pouvoir retourner chez nous vivre paisiblement", a ajouté cet homme originaire de Khan Younès, principale ville du sud de la bande de Gaza et nouvel épicentre des combats entre l'armée israélienne et le Hamas.