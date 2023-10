Guerre Israël-Hamas: Pékin "condamne les actions portant atteinte à des civils"

Le gouvernement chinois "condamne les actions portant atteinte à des civils", a affirmé lundi une porte-parole, après les affrontements entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël.

La Chine avait indiqué dimanche être "profondément préoccupée" par les affrontements qui ont déjà fait plus d'un millier de morts entre Israël et Palestiniens.

"La Chine est très préoccupée par l'escalade continue du conflit israélo-palestinien", a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ajoutant que Pékin "déplore les pertes civiles causées par le conflit", "rejette et condamne les actions portant atteinte aux civils".

Elle "s'oppose à toute action susceptible d'étendre le conflit et de compromettre la stabilité régionale, et espère qu'un cessez-le-feu sera mis en place dès que possible afin que la paix puisse être rétablie", a insisté lundi Mao Ning.

S'exprimant lors d'un briefing de presse régulier, la porte-parole a également estimé que "la communauté internationale devrait jouer un rôle efficace et travailler ensemble pour calmer la situation".

"Le moyen de sortir du cycle du conflit israélo-palestinien réside dans la reprise des pourparlers de paix, la mise en oeuvre de la solution des deux Etats et la promotion d'une solution globale et appropriée à la question de la Palestine par des moyens politiques, de manière à sauvegarder les préoccupations légitimes de toutes les parties", a-t-elle ajouté.