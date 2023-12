Guinée: au moins huit personnes tuées dans un incendie au centre de Conakry

Le sinistre est survenu aux environs de 00H00 (locales et GMT) au principal dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole (publique) à Kaloum, le quartier administratif et des affaires de Conakry.

La zone portuaire est bouclée par les forces de sécurité, qui ont érigé des barrages filtrants sur plusieurs kilomètres. Une forte odeur de carburant brûlé se dégage du lieu sinistré.

Les stations-service vont rester fermées et "dans les prochaines heures, un bilan d'étape sera communiqué et une enquête sera ouverte pour situer les causes et les responsabilités", selon le gouvernement.