Guinée: la solidarité s'organise après l'incendie meurtrier à Conakry

La solidarité s'organise mardi en Guinée au lendemain de l'explosion et l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures dans le centre de Conakry, qui a fait au moins 14 morts et 190 blessés et suscite l'inquiétude sur l'approvisionnement en essence.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le souffle de l'explosion et l'incendie qui a suivi dans la zone portuaire de Kaloum, le quartier administratif et des affaires de Conakry, ont provoqué d'importants dégâts matériels et mis à l'arrêt l'économie.