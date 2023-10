Hadja Lahbib à Oman pour aborder les violences au Moyen-Orient

La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib se rend, lundi, à la réunion ministérielle entre l'Union européenne et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe à Oman (Muscat). Les tensions actuelles au Moyen-Orient seront au cœur des débats. Pour la Belgique, la priorité immédiate est "l'arrêt des violences, la protection des populations civiles et le respect du droit international"

"Les attaques lancées par le Hamas suivent des mois de tensions et de recrudescence de la violence, en particulier en Cisjordanie. Elles sont inacceptables, et mettent en péril la sécurité de la région, des populations israéliennes et palestiniennes et de nos ressortissants sur place. La Belgique les condamne sans équivoque. Israël est en droit de se défendre, de protéger les civils, dans le respect du droit international. Tout doit être fait pour mettre fin à la violence le plus vite possible afin que le dialogue puisse reprendre", a déclaré la ministre.

"La Belgique abordera lors du Conseil qui rassemblera les 27 et les pays du Golfe, la situation en Israël et à Gaza ainsi que dans les territoires palestiniens. La Belgique appelle à un arrêt d'urgence des violentes attaques envers des civils commises par le Hamas. Avec nos partenaires du Golfe, nous analyserons les différentes pistes pour un retour au dialogue et à la relance du processus de paix. Les pays de la région ont un rôle important à jouer dans ce processus. C'est la raison de ma présence à Muscat. Nous devons à tout prix éviter une escalade régionale et œuvrer à la paix, ensemble" , poursuit-t-elle.