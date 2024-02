Haïti: cinq morts dans des manifestations contre le Premier ministre

Des milliers de personnes manifestent depuis le début de semaine à Port-au-Prince et aux quatre coins du pays pour réclamer le départ du chef du gouvernement.

Selon un accord conclu en décembre 2022 après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, l'actuel Premier ministre devait organiser des élections de sorte à laisser le pouvoir ce 7 février 2024 à de nouveaux élus.

Aucun scrutin n'a eu lieu depuis 2016 dans ce petit pays pauvre des Caraïbes et la présidence reste vacante.

Haïti fait face à une grave crise politique, sécuritaire et humanitaire, des gangs armés ayant pris le contrôle de pans entiers du pays, et le nombre d'homicides ayant plus que doublé en 2023.