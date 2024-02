Haïti: la veuve du président Moïse inculpée de complicité dans son assassinat

"Les charges concordantes et les indices d'implication de l'ex-Première dame (Martine Moïse) dans l'assassinat du président Jovenel Moïse sont suffisants", note ce document, qui précise que "les déclarations de l'ex-Première dame (...) sont si entachées de contradictions qu’elles laissent à désirer et la discréditent".

D'après ce document, le magistrat a demandé le renvoi de Mme Moïse et 50 autres personnes devant le tribunal criminel "pour y être jugés sur les faits d'association de malfaiteurs, de vol à mains armées, de terrorisme, d'assassinat et de complicité d'assassinat, crimes commis au préjudice" du président Moïse.

Haïti fait face à une grave crise politique, sécuritaire et humanitaire, des gangs armés ayant pris le contrôle de pans entiers du pays, et le nombre d'homicides ayant plus que doublé en 2023, et l'assassinat de M. Moise a plongé le pays le plus pauvre du continent américain encore davantage dans le chaos.