Haïti: quatre policiers tués dans des échanges de tirs avec les gangs

Quatre policiers sont morts dans des échanges de tirs jeudi avec des gangs dans la capitale haïtienne Port-au-Prince, selon leur syndicat, l'un des plus importants groupes armés impliqués ayant parlé plus tôt d'attaques coordonnées pour renverser le Premier ministre contesté Ariel Henry.

Depuis l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse, Haïti fait face à une grave crise politique, sécuritaire et humanitaire. Des gangs armés ont pris le contrôle de pans entiers du pays et le nombre d'homicides a plus que doublé en 2023.