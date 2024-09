Harcèlement, insultes: la Chine sévit contre ces fans de sport qui deviennent fous

Et ces derniers jours, lors d'une visite de la délégation olympique chinoise à Macao (sud de la Chine), Quan Hongchan a été photographiée en larmes après avoir été suivie jusqu'à son hôtel et entourée par une armée d'admirateurs.

JUNG Yeon-je

Le gymnaste Zhang Boheng, lui, a dû se réfugier dans les toilettes de l'aéroport de Pékin pour échapper à ses fans en délire.

Comment expliquer ces excès?

Pour Jian Xu, professeur à l'université Deakin en Australie, le fait que les sportifs participent de plus en plus à des émissions de télévision et des événements en ligne a fait d'eux des célébrités.