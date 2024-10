Harris a 60 ans, Trump se frite avec elle autour de McDonald's

A 16 jours du scrutin offrant les clés de la Maison Blanche, la vice-présidente et le milliardaire mettent les bouchées doubles dans une course trépidante et de plus en plus tendue.

Kamala Harris, qui est baptiste, a pris la parole dans deux églises de la région d'Atlanta fréquentées par des fidèles afro-américains.

Dans la première, elle a insisté sur la "compassion", le "respect" et l'"amour" face à "ceux qui attisent les divisions, propagent la crainte et provoquent le chaos".