Harris remet en question la santé de Trump après un étrange épisode musical

"Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite tomber dans les pommes? Levez la main s'il vous plaît", a alors ironisé Donald Trump. Puis, alors que la réunion de campagne n'avait commencé qu'une demi-heure auparavant, le septuagénaire a suggéré: "Et si on se faisait un festival de musique? (...) Arrêtons les questions, écoutons de la musique".

"Qui donc a envie d'entendre des questions?", a-t-il tranché. La soirée électorale a donc pris un tour insolite durant plus de trente minutes en musique, l'ancien président se balançant debout, son micro en main.

Le public a notamment pu écouter "Con Te Partiro" d'Andrea Bocelli et Sarah Brightman, "Hallelujah" interprété par Rufus Wainwright, "Nothing Compares 2 U" de Sinéad O'Connor, "An American Trilogy" d'Elvis Presley, "Rich Men North of Richmond" d'Oliver Anthony, "November Rain" de Guns N' Roses et, bien sûr, le tube disco incontournable des meetings de Donald Trump: "YMCA" des Village People.

Ces derniers jours Kamala Harris a plusieurs fois accusé son adversaire dans la course à la Maison Blanche d'être "instable" mentalement.