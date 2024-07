Harris repart en campagne, Trump accuse les démocrates d'avoir poussé Biden dehors

Kamala Harris repart en campagne jeudi, après l'allocution de Joe Biden qui a expliqué s'être retiré de la course pour "sauver la démocratie" et faire place à des voix plus jeunes, mais Donald Trump a accusé plusieurs figures démocrates de l'avoir "poussé dehors".

"Je les regardais à la télévision, ils étaient si gentils, +Ho oui, on adore Joe, on adore Joe+. Mais dans les coulisses, je sais parfaitement qu'ils étaient brutaux" envers lui, a encore dénoncé Donald Trump.

Son débat raté fin juin face à Donald Trump a été suivi de plusieurs semaines d'appels de démocrates à ce qu'il renonce, l'estimant incapable de battre le républicain à l'élection de novembre.

Et mercredi soir, le président a, depuis le Bureau ovale de la Maison Blanche, expliqué à ses compatriotes avoir décidé de renoncer à briguer un second mandat pour "sauver la démocratie" et laisser la place à des "voix plus jeunes" - Kamala Harris est de plus de 20 ans sa cadette.

Donald Trump s'en est également pris à l'actuelle vice-présidente, soutenue par Joe Biden et de nombreux démocrates, et désormais quasiment assurée d'être la candidate officielle du parti pour l'élection présidentielle.