Harvey Weinstein reste en détention dans l'attente de son nouveau procès

Harvey Weinstein restera en détention dans l'attente de son nouveau procès, ont indiqué plusieurs médias américains lundi. Une fois le procès terminé, M. Weinstein retournera dans l'État de Californie, où il doit encore purger une peine de 16 ans de prison pour trois chefs d'accusation de viol et d'abus sexuel.

Harvey Weinstein, 72 ans, doit être rejugé à New York à l'automne, après l'annulation fin avril par une cour d'appel de sa condamnation en 2020 pour le viol en 2013 d'une actrice, Jessica Mann, et l'agression sexuelle en 2006 d'une assistante de production, Mimi Haleyi. Un revirement vécu comme un affront et un retour en arrière pour le mouvement #MeToo contre les violences sexistes faites aux femmes.