Haut-Karabakh: l'Arménie et l'Azerbaïjan devant la plus haute juridiction de l'ONU

L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'affrontent jeudi devant la plus haute juridiction de l'ONU, Erevan demandant aux juges d'enjoindre à Bakou de retirer ses troupes du Haut-Karabakh et de permettre aux Arméniens de souche déplacés de retourner en toute sécurité dans la région séparatiste.

Les audiences à la Cour internationale de Justice (CIJ) surviennent à peine quelques semaines après l'offensive éclair des forces azerbaïdjanaises en septembre 2023. Suite à celle-ci, la quasi-totalité de la population arménienne a fui la république autoproclamée du Haut-Karabakh, qui a annoncé sa dissolution au 1er janvier 2024.