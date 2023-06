Honduras: couvre-feu après le massacre de onze personnes

Des mesures ont été prises à Choloma et San Pedro Sula, "pour assurer la sécurité face à l'attaque terroriste brutale et sans pitié (...) par des tueurs à gage entraînés et commandés par les parrains du trafic de drogue qui opèrent impunément dans le couloir de la drogue de la Vallée de Sula", a ajouté Mme Castro.

"Dix hommes et une femme" ont été les victimes du massacre, a indiqué le porte-parole de la police, le commissaire Miguel Martinez.

Des témoins ont diffusé des images sur les réseaux sociaux montrant les corps des victimes gisant dans des mares de sang sur le sol d'une salle de billard.