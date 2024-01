Honduras : manifestation de soutien à la présidente Castro

"Le peuple est avec toi", ont scandé des Honduriens brandissant des drapeaux rouges et noirs du parti Libertad y Refundacion (Libre, gauche) lors d'un meeting dans l'est de Tegucigalpa.

"Nous avons la plus forte croissance économique", "des crédits et des aides à la production dans les campagnes ont été approuvés et nous avons assaini les finances publiques", s'est félicitée la première femme présidente du Honduras dans un discours.