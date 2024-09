Honduras: un défenseur de l'environnement assassiné, la présidente promet la "justice"

"Nous condamnons l'assassinat ignoble de notre camarade et leader écologiste Juan Lopez à Tocoa. J'ai ordonné à toutes les forces de l'ordre de faire la lumière sur cette tragédie et d'identifier les responsables", a déclaré la présidente de gauche du Honduras, Xiomara Castro, sur X.

La représentante au Honduras du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme, Isabel Albaladejo, a appelé l'Etat à enquêter en prenant "en considération" les dénonciations de M. Lopez "contre le maire (de Tocoa) Adan Funez, dont il avait demandé la démission pour de présumés liens avec le crime organisé", ce qui aurait pu lui valoir des "représailles".

"C'était un intellectuel populaire, un camarade engagé dans le changement social, dans la défense du bien commun", a déclaré à l'AFP Joaquín Mejía, avocat et défenseur des droits de l'Homme, son partenaire dans la lutte pour la préservation du fleuve Guapinol.

Cette réserve compte 34 bassins hydrographiques, avec des arbres de grande valeur et des espèces d'animaux menacés d'extinction, ainsi que des sites archéologiques précolombiens.

Juan Lopez avait confié à l'AFP en novembre 2021 craindre pour sa vie, expliquant qu'on l'avait averti qu'il lui arriverait la même chose qu'à Berta Caceres, une célèbre défenseure de l'environnement abattue le 2 mars 2016 parce qu'elle s'opposait à la construction d'un barrage hydroélectrique dans l'ouest du pays.

Le Conseil civique des organisations populaires et indigènes du Honduras, cofondé par Mme Caceres, a accusé l'Etat et le gouvernement Castro d'être "responsables d'un nouvel assassinat pour ne pas avoir protégé la vie de Juan" Lopez.

"Quand on se met à défendre le bien commun dans ce pays, on s'attaque à de puissants intérêts (...). Quand on sort de chez soi, on sait qu'il peut se passer n'importe quoi, qu'on peut ne pas revenir", avait expliqué le militant alors père d'une fillette de cinq ans.

Il avait raconté ne jamais sortir de nuit et ne pas aller seul dans un secteur éloigné: "c'est tragique. La peur, c'est de perdre la vie".

La coordinatrice du Comité des proches des détenus et disparus au Honduras, Bertha Oliva, a souligné que M. Lopez "était un être humain extraordinaire, un homme du peuple qui a donné sa vie pour son peuple".

Juan Lopez avait récemment demandé la démission de responsables du parti Libre qui apparaissaient dans une vidéo divulguée par un site spécialisé en train de négocier des pots-de-vin avec des narcotrafiquants en 2013.

Cette vidéo montrait Carlos Zelaya, le beau-frère de Xiomara Castro, qui a démissionné de ses fonctions de député après avoir reconnu avoir participé à la réunion.

Selon un rapport de l'ONG Global Witness, le Honduras est l'un des pays les plus dangereux pour les défenseurs de l'environnement.

En 2023, il arrivait en troisième place dans le monde pour le nombre d'assassinats de militants écologistes, à égalité avec le Mexique (18), derrière la Colombie et le Brésil. Entre 2012 et 2023, 148 militants écologistes y ont été tués.