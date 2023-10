Hong Kong ajoute deux familles de requins à sa liste des espèces menacées

Le territoire a mis à jour sa liste des espèces menacées "pour tenir compte des dernières réglementations de la CITES sur les espèces contrôlées", a déclaré un porte-parole du département de l'agriculture, de la pêche et de la conservation de la région administrative spéciale de la Chine.

Hong Kong a ajouté vendredi deux nouvelles familles de requins à sa liste des espèces menacées, pour surveiller plus étroitement leur commerce et s'adapter aux conventions internationales en vigueur.

La CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction), aussi appelée Convention de Washington, a approuvé en novembre un plan visant à inclure les familles de requins requiem et de requins marteaux dans sa liste, qui comprend plus de 50 espèces au total.

Les ailerons de requin restent un mets très apprécié à Hong Kong, malgré des années de campagne pour limiter leur consommation, et le territoire continue d'être une plaque tournante pour leur commerce (légal ou illégal) à destination de la Chine continentale ou de l'Asie du Sud-Est.

Des biologistes marins affirment que la majorité des ailerons de requins consommés à Hong Kong sont des requins bleus, qui font partie de la famille des requins requiem.