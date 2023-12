Hong Kong: inquiétudes sur le sort d'une journaliste

L'Association des journalistes de Hong Kong s'est dite vendredi "très inquiète" de la sécurité d'une journaliste réputée, spécialisée dans les questions de défense et présumée disparue après avoir assisté à un forum à Pékin.

Minnie Chan, journaliste au quotidien South China Morning Post, basé à Hong Kong, et spécialisée dans les questions de défense et diplomatie en Chine "est devenue injoignable" selon ses amis, cités par l'agence japonaise Kyodo, après s'être rendue à Pékin pour couvrir le Forum Xiangshan, un forum sur la défense qui a réuni fin octobre militaires et diplomates de 90 pays.