Hong Kong: la Chine accuse "certains pays" de "diffamer" la nouvelle loi sur la sécurité

La Chine a fustigé mercredi l'attitude de "certains pays" qui "diffament" une nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, prévoyant la prison à perpétuité pour des infractions telles que la trahison et l'insurrection.

"La Chine exprime son vif mécontentement et sa ferme opposition à l'égard de certains pays et organisations qui discréditent et diffament la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong", a déclaré devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Lin Jian.

Le parlement local de Hong Kong, territoire chinois semi-autonome, a voté unanimement mardi une nouvelle loi sur la sécurité nationale qui suscite l'inquiétude en Occident.