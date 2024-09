Hong Kong: la fin annoncée des cheongsams

C'est après avoir habillé des générations de femmes, des ménagères aux stars comme Michelle Yeoh et Shu Qi, que Yan Kar-man a enfin décidé de prendre sa retraite, au plus tôt fin septembre.

"Je ne vois plus très bien, mes yeux ne fonctionnent pas bien, et d'ailleurs, moi non plus, je dois prendre ma retraite" a-t-il déclaré à l'AFP en se penchant de plus près vers sa machine à coudre pour fixer une bordure brodée sur la robe.

Il hésite pourtant à donner une date exacte pour la fermeture du magasin, situé à Jordan, un des quartiers commerciaux les plus animés de Hong Kong. M. Yan a encore dix commandes de robes à terminer.