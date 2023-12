Hong Kong: prison pour avoir caché un téléphone et un ordinateur lors d'une perquisition

Une pionnière du mouvement pro-démocratie à Hong Kong a été condamnée jeudi à six mois d'emprisonnement pour avoir emporté à la hâte un téléphone et un ordinateur portable juste avant une perquisition policière au domicile de sa soeur.

Cette condamnation intervient quelques jours après l'ouverture du procès à Hong Kong du magnat déchu des médias Jimmy Lai, célèbre figure locale de la défense des libertés civiles. Il encourt la prison à vie pour "collusion avec des forces étrangères" menaçant la "sécurité nationale".

Des soupçons similaires pèsent aussi contre Elizabeth Tang, la soeur de Marilyn, qui a été arrêtée en mars dernier sans avoir été encore inculpée pour l'heure. Elizabeth Tang est aussi une importante figure pro-démocratie hong-kongaise.

Elizabeth et son mari, Lee Cheuk-yan, ont milité pour les droits des travailleurs et pour la démocratie à Hong Kong pendant quatre décennies et ont cofondé la Confédération des syndicats de Hong Kong. Aujourd'hui dissoute, cette organisation était le plus grand groupe de coordination de syndicats pro-démocratie de la ville.