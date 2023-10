Hong Kong relève à nouveau le niveau d'alerte du typhon Koinu

Dimanche, l'observatoire météorologique de Hong Kong a mis en garde contre des vents violents et de fortes pluies au moment où Koinu se situait à moins de 100 kilomètres au sud de la ville.

Les autorités de Hong Kong ont encore relevé dimanche le niveau d'alerte du typhon Koinu, entraînant la fermeture de transports et d'écoles, un mois après le passage du super typhon Saola, qui avait été suivi par les pires précipitations enregistrées depuis près de 140 ans.

Des écoles, des crèches, des terminaux de marchandise, des ferries et des bus ont annoncé suspendre leurs activités pour la journée ou l'après-midi.

"Cela signifie que les vents devraient augmenter de manière significative," a indiqué l'observatoire. "Ne sortez pas et restez à l'abri des vents et des portes. Trouvez-vous un endroit sûr pour rester à l'abri."

A 19H00 locales (11H00 GMT), après avoir enregistré des vents d'environ 145 km/h, le niveau d'alerte "T9" a été lancé, supérieur à l'alerte "T8" émise auparavant, et qui précède d'un cran le niveau maximal ("T10").

Le typhon "Koinu sera au plus près de Hong Kong ce soir et passera à environ 70 kilomètres au sud" de la ville, a déclaré l'observatoire de Hong Kong, qui a conseillé à la population d'éviter les zones de faible altitude en cas de tempête.

Le gouvernement de Hong Kong a aussi fait état d'arbres arrachés et de six personnes blessées par le typhon dimanche après-midi.

Quelque 90 vols ont été annulés et 130 autres retardés au cours de la journée en raison de cette situation météorologique, selon les autorités de l'aéroport de la ville.

Avant de se diriger vers Hong Kong, Koinu a touché l'île voisine de Taïwan, provoquant des pluies torrentielles et des vents records. Il a fait au moins un mort et privé des centaines de milliers de foyers d'électricité.

Le passage du typhon Koinu survient un mois après celui du super typhon Saola, pour lequel l'alerte maximale "T10" avait été émise à Hong Kong.

Une semaine après Saola, Hong Kong avait été touchée par les pires précipitations jamais enregistrées depuis le début des relevés en 1884, submergeant des rues et des stations de métro et contraignant les écoles à fermer.

Le sud de la Chine est fréquemment frappé pendant l'été et l'automne par des typhons qui se forment dans les océans chauds, à l'est des Philippines, et se dirigent ensuite vers l'ouest.

Les experts soulignent que le changement climatique a rendu plus difficile de prévoir la trajectoire des tempêtes tropicales, tout en augmentant leur intensité, entraînant de fortes pluies ou des crues soudaines.