Hong Kong: trois étudiants condamnés pour un projet d'attentat à la bombe

Un tribunal de Hong-Kong a condamné jeudi trois étudiants à des peines d'emprisonnement, allant de deux ans et demi à six ans, pour leur implication dans un projet d'attentat à la bombe visant des bâtiments du gouvernement.

Les trois jeunes hommes, âgés entre 20 et 23 ans, étaient accusés de vouloir fabriquer des bombes destinées à des sites publics, dont des tribunaux, dans la foulée des manifestations pro-démocratie dénonçant les interférences de Pékin.

Ho Yu-wang, âgé de 17 ans au moment de son interpellation, a été condamné à une peine de six ans derrière les barreaux.

Kwok Man-hei, 21 ans, et Cheung Ho-yeung, 23 ans, ont tous les deux plaidé coupable de l'accusation de "conspiration dans le but de provoquer des explosions".

Ils ont été condamnés, respectivement, à des peines d'emprisonnement de deux ans et demi, et de six ans.

Selon les procureurs, Cheung a donné 40.000 dollars hong-kongais (environ 5.000 euros) à Ho pour acheter du matériel et des produits chimiques.