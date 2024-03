A Hong Kong, un crématorium pour dire adieu aux foetus

Avec son jardin où les cendres peuvent être dispersées et son architecture notamment inspirée par Le Corbusier, la Maison de l'amour éternel offre un cadre apaisant pour les familles éprouvées.

Derrière les portes du bâtiment à la façade ocre, bordée d'arches, s'est établie une structure unique à Hong Kong: un crématorium pour les foetus morts à moins de six mois de gestation, qui jusqu'en 2018 n'étaient pas rendus aux familles.

"Notre première mission est d'apaiser la douleur des familles et d'essayer de les tranquilliser au moment de la cérémonie funéraire et des adieux", explique Benny Lee, directeur et cofondateur de Breadstudio, qui a conçu ce projet.

Avant la crémation, proposée gratuitement, a lieu une cérémonie, calquée sur le rituel du coucher des tout-petits.

Après avoir placé une boîte contenant les restes du foetus dans une cavité à l'intérieur d'un petit autel, les parents éteignent la lumière et ferment la porte de la pièce, "comme s'ils couchaient leur bébé" pour la nuit, détaille M. Lee pour l'AFP.