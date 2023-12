Hong Kong: un militant pro-démocratie dit avoir demandé l'asile politique au Royaume-Uni

Le jeune militant pro-démocratie hongkongais Tony Chung, condamné pour "sécession" en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, a annoncé vendredi avoir réussi à gagner le Royaume-Uni et à y avoir demandé l'asile politique.

Condamné à trois ans et demi de prison, il avait été libéré en juin dernier mais restait soumis à un étroit contrôle des autorités.

Sur Facebook, le militant dit avoir obtenu l'autorisation de passer des vacances sur l'île méridionale d'Okinawa au Japon, et de là avoir organisé son départ vers l'Europe avec l'aide d'"individus et d'organisations" américains, canadiens et britanniques.

"Je suis arrivé sain et sauf au Royaume-Uni et j'ai déposé une demande officielle d'asile politique à l'entrée sur le territoire", a-t-il écrit dans un long communiqué diffusé vendredi sur son compte Facebook.

"Cela veut aussi dire que dans un futur proche, il me sera impossible de retourner chez moi à Hong Kong. Bien que j'aie anticipé ce jour, au moment où j'ai pris ma décision, mon coeur a chaviré", a-t-il ajouté.